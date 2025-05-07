Sekiz yılan ve 26 kertenkeleye el konuldu: 472 bin lira ceza

Bursa’da sekiz yılan ve 26 kertenkeleye el konuldu. Şüphelilere 472 bin lira para cezası kesildi.

El konan kertenkeler. Fotoğraflar: AA

Mahkeme ve başsavcılığın arama kararları sonrası harekete geçen ekipler, Yıldırım ilçesindeki adreste üç metre uzunluğunda yaklaşık 10-11 yaşlarında yetişkin boa yılanıyla yedi hognose cinsi (domuz burunlu) yılan yavrusu buldu.

Mudanya’daki adresteyse 10’u yavru 26’sı Afrika gekosu (kertenkele) ve altı yumurta bulundu.

El konan hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

Hayvanları barındıran şüphelilereyse 472 bin lira idari para cezası kesildi.