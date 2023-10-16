Sekiz yaşında ‘nişanlandırılan’ çocuklar koruma altına alındı

Mardin’de sekiz yaşındaki kız çocuğu ile dokuz yaşındaki amcasının oğlu arasında yapılan ‘nişan töreni’nin ardından bakanlık harekete geçti.

Sosyal medyada paylaşılan ‘nişan’ görüntüsü.

Halktv.com.tr’de yer alan habere göre Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde doğduktan sonra ‘beşik kertmesi’ yapılan U.A.’nın sekiz yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.’nın dokuz yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.

Mardin Valiliği, çocukların koruma altına alındığını açıkladı.