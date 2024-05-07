Şefik Ergönül: İsrail’e yasakta ihracatçılar, mücbir sebeple sorumlu tutulmayacaklar

…hükümetin, İsrail’e ihracat yasağı getirilmesi sonucu edimlerini yerine getiremeyen ihracatçılarımızın, mücbir sebep nedeni ile yükümlülüklerini yerine getirememelerinden sorumlu tutulamayacaklarını düşünüyoruz.

Orijinal metnine internette “icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020” arattığınızda TOBB sitesinden erişebileceğiniz “ ICC FORCE MAJEURE CLAUSE (“Clause”) / Milletlerarası Ticaret Odası Mücbir Sebep Klozu “ belgesinde bu nedenler şu şekilde sayılmaktadır:

Aksine kanıt bulunmaması halinde, bir tarafı etkileyen aşağıdaki olaylar…

1- Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın), düşmanlıklar, istila, yabancı düşmanların eylemi, kapsamlı askeri seferberlik;

2- İç savaş, isyan, ayaklanma ve devrim, askeri veya gasp edilmiş güç, ayaklanma, terör eylemi, sabotaj veya korsanlık;

3- Para ve ticaret kısıtlaması, ambargo, yaptırım;

4- Yasal veya yasadışı otorite eylemi, herhangi bir yasa veya hükümet emrine uyma, kamulaştırma, işlere el koyma, el koyma, kamulaştırma;

5- Veba, salgın hastalık, doğal afet veya olağanüstü doğa olayları;

6- Patlama, yangın, ekipman tahribatı, ulaşım, telekomünikasyon, bilgi sistemi veya enerjinin uzun süreli kesintiye uğraması;

7- Boykot, grev ve lokavt, iş yavaşlatma, fabrika ve tesislerin işgali gibi genel iş kargaşası.

Üçüncü ve dördüncü maddelerdeki “Ticaret Kısıtlaması” ve “Hükümet emrine uyma” ifadelerinden, İsrail’e ihracat yasağı getirilmesi sonucu ihracatçılarımızın mücbir sebep klozu ile yükümlülüklerinden sorumlu tutulamayacaklarını anlıyoruz.

Şefik Ergönül’ün yazısı