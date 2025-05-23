Sefer Levent: 30 çalışandan biri artık motokurye

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Türkiye’nin genelinde ise 1 milyon kişiyi aştılar. 2024 rakamlarına göre ülkemizde toplam istihdam sayısı 32 milyon 10 bin. Demek ki yaklaşık 30 çalışandan 1’i artık motokurye. Buna rağmen bugüne kadar toplum tarafından biraz yok farz edildiklerini özelikle düzenlemeler konusunda da ihmal edildiklerini söylesek sanırım yanlış olmaz.

Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle özellikle motokuryelere ilişkin düzenlemeler yapıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Motokuryeler ilk defa kayıt altına alınıyor. Sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Sefer Levent’in yazısı