Sedat Ergin: Sisi’nin mesajlarına dikkat

Öyle anlaşılıyor ki, Ankara ile Kahire arasındaki ilişkiler çok süratli bir düzelme temposuna girmektedir.

Kuşkusuz, ilişkilerin sıcaklaşması bölge açısından da kayda değer sonuçlar doğurmaya adaydır.

Özellikle iki konu önümüzdeki dönemde önem kazanacaktır.

Bunlardan birincisi Libya’dır. Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşma, öncelikle Libya’da savaşan taraflar arasında bir uzlaşının sağlanmasına olumlu yönde etki yaratabilir.

Diğer kritik mesele ise Doğu Akdeniz’de işbirliğidir.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin düzelmesinin kazanımlarının somut olarak ölçüleceği alanlardan biri, Türkiye’nin Mısır’ın öncülüğündeki Doğu Akdeniz Gaz Forumu gibi dışlandığı çok taraflı enerji forumlarına katılımının sağlanıp sağlanmayacağı sorusu olacaktır.

Es-Sisi’nin açıklamalarındaki diplomatik formülasyon, Mısır’ın bu konuda Yunanistan’ın tutumunu da dikkate alacağı, hatta Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü önceleyebileceği gibi bir izlenim veriyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye, Yunanistan, Libya ve Mısır’ın deniz yetki alanlarının kesiştiği bölgelerle ilgili anlaşmazlıkların da bu çerçevede gündeme gelebileceğini tahmin edebiliriz.

Sedat Ergin’in yazısı