Sedat Ergin: Korkmaz’la ilgili haber ve yorumlara her seferinde erişim yasağı getirilmiş

Konu, yine Sezgin Baran Korkmaz ve onun ABD Hazinesi’nden dolandırıcılık yoluyla elde edilen haksız kazancı aklamak için bir paravan olarak kullanılması meselesi.

İlginçtir ki, Hürriyet de dahil olmak üzere o dönemde bazı yayın organlarında sözünü ettiğim zaman kesitinde bu konuda bir dizi haber ve yorum çıkmış. Peki çıkmış da ne olmuş derseniz, yanıtlayalım: Bu haber ve yorumlara her seferinde erişim yasağı getirilmiş sulh ceza hâkimlikleri tarafından.

Sulh ceza hâkimliklerinin 2018 Eylül ayında erişim engeli getirdikleri bu haberlerin içeriği özellikle Kingston kardeşlerin 18 Temmuz 2019 tarihindeki itiraflarıyla ve -Dermen dahil- aldıkları mahkûmiyet kararlarıyla kesinlik kazanmıştır.

Buna karşılık Türkiye’de savcılık tarafından soruşturmanın başlayabilmesi için 2020 yılı beklenmiş, işler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cephesinde 2020 Eylül ayı sonunda hareketlenmiş ve iddianamenin sonuçlanabilmesi 14 Nisan 2021 tarihini bulmuştur.

Bu arada geçen iki yılı aşkın bir süre zarfında Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’de muteber bir işadamı muamelesi görerek ticari faaliyetlerini sürdürebilmiş olması bütün bu hadisenin en düşündürücü yönlerinden birini oluşturmaktadır.

Sedat Ergin’in yazısı