Sedat Ergin: Erdoğan’ın Soçi’de varılacağını söz ettiği ‘önemli karar’ açıklık kazanmadı

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi’de Putin ile bir araya geldi. Bu kez görüşme başlarken önceki zirvelerin aksine ortak bir açıklama yapılmayacağı duyurulmuştu.

Gerçekten de buluşma sonuçlandığında Erdoğan ile Putin ortak bir açıklama için birlikte kameraların karşısına çıkmadılar. Erdoğan, görüşmenin yapıldığı devlet rezidansından ayrılarak doğruca havaalanına gitti. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweet mesajında, “Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık” açıklamasını yaptı. Türk-Rus zirveleri açısından bu yöntem bir ilkti.

Putin ise Erdoğan’ı uğurlarken, “Ziyaret için teşekkür ederim. Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız” ifadelerini kullandı.

Her halükârda Erdoğan’ın Soçi’de varılacağını söz ettiği “önemli karar” açıklık kazanmadı. Bu çerçevede görüşmeyi etraflıca değerlendirebilmek için her iki tarafça önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamaları beklemek gerekiyor.

Sedat Ergin’in yazısı