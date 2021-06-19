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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Erdoğan’ın NATO konusundaki en ileri çıkışlarından biriydi

NATO’nun değişik coğrafyalara açılarak küresel bir kimlik kazanmasını savunan, örgütün küresel meydan okumalar karşısında daha etkin olmasını talep eden bir Cumhurbaşkanı Erdoğan çizgisiyle karşılaşıyoruz.

Söylem analizi yapıldığında, muhtemeldir ki, Erdoğan’ın bu ifadelerini başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde NATO konusundaki en ileri çıkışlardan biri olarak görebiliriz.


Kendisinin geçmişte birçok vesileyle Batı’ya doğrudan meydan okuyan açıklamalarını hatırladığımızda, bu kez farklı bir bakış ve üslup söz konusu.

Bir dönem Türkiye’nin Asya merkezli Şangay Beşlisi’ne katılması yolundaki beyanlarıyla Batı dünyasında pek çok merkezde kaşların kalkmasına yol açarken, bugün NATO’nun güvenlik şemsiyesini ihtiyaç duyulduğu takdirde Asya’ya kadar taşımasını isteyen bir Erdoğan var.

Üstelik, Çin Halk Cumhuriyeti’nin küresel bir güvenlik sorunu tarifiyle ilk kez bir NATO zirvesi bildirisine girmesinin hemen ertesine rastlıyor bu açıklamalar.

Sedat Ergin’in yazısı

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