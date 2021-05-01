Sedat Ergin: Erdoğan ile Biden yeni bir dönemin kapılarını aralayabilirler mi?

Erdoğan’ın arzuladığı şekilde ABD ile yeni dönemin kapılarının aralanabilmesi “İlişkileri zehirleyen konuları bir kenara bırakmakla” mümkündür.

Peki bu “zehirleyici konular” bir kenara bırakılabilecek midir? “Bir kenara bırakmak” ifadesinden bir sorunun çözümü ya da bir şekilde aşılmasını anlıyorsak, Erdoğan ile Biden, ülkeleri arasındaki ilişkilerin üzerinde asılı duran şu kritik sorulara tatmin edici yanıtlar bulabilecekler midir?

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Fetullah Gülen ile başlayalım. Gülen Pensilvanya’da oturmaya devam ettiği sürece Ankara açısından ABD ile ilişkilerdeki bu sıkıntılı başlık nasıl aşılabilecektir?

Keza, ABD’nin Suriye politikasında PKK’nın uzantısı YPG’ye verdiği desteği kesip, bu örgütle el sıkışması mümkün olabilir mi?

Biden’ın 24 Nisan açıklaması Beyaz Saray’ın web sitesinde durduğu sürece bunun Türk kamuoyunda yarattığı derin rahatsızlık, ilişkiler üzerine düşen koyu gölgesi nasıl aşılacaktır? Beyaz Saray’ın bu açıklamanın Türkiye Cumhuriyeti’ne dönük sonuçlar doğurmadığı yolunda kuvvetli bir beyanda bulunması Ankara’nın kaygılarını hafifletebilir mi?

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Türkiye’den ABD yasaları uyarınca S-400 hava savunma sistemlerini “bulundurmaması” isteniyor. Rusya’dan aldığı bu sistemleri Türkiye’nin geri göndermesi ya da başka bir ülkeye transfer etmesi gibi bir ödün kolay kolay verilebilir mi? Verilmezse, o zaman bu meseleye nasıl bir yaratıcı çözüm bulunabilir?

Sorular bu şekilde uzayıp gidiyor. Ve kabul edelim ki, bu soruların kolay yanıtları yok.

Biden yönetiminin dış politikasındaki demokrasi önceliği çerçevesinde Türkiye’den demokratik kurumlar, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında iyileşme sağlanması yolunda beklentileri de var, her seferinde açıklamalarında vurgulandığı üzere.

Bu başlık, aslında en süratli ilerleme sağlanacak başlıklardan biri belki de. Kabul edelim ki, önümüzdeki dönemde Türkiye’de bu alanda bir hareketlenmenin olduğunu gösteren bazı somut adımların atılması, bu yönde elle tutulur gelişmelerin sağlanması, karşımızda duran zor tablodaki havayı değiştirmek bakımından hayati bir katkı sağlayabilir.

Biden ile yeni bir dönemin kapısının aralanabilmesi gerçekten arzulanıyorsa, Ankara’nın Demokrat yönetimle birlikte ABD dış politikasında bu alanda meydana gelen büyük paradigma değişikliğine kendisini bir an önce uyarlaması kaçınılmaz

Sedat Ergin’in yazısı