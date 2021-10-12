Sedat Ergin: Dördüncü dalga önceki dalgalardan ayrılıyor

Geçen hafta COVID-19’dan kaynaklanan günlük ortalama insan kaybı sayısı 217’dir. Demek ki, Türkiye’de hayat normal akışı içinde sürüp giderken, her gün her saat zarfında dokuz vatandaşımız COVID-19 nedeniyle hayata gözlerini kapamaktadır.

Sonuçta rakamların gidişatına baktığımızda ve geçen sonbaharla karşılaştırdığımızda, ciddi boyutlarda tehlikeli bir durumun yaşanmakta olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü günlük vakalar, özellikle bayram sonrasındaki sıçramanın ardından girilen yükselmede, özellikle eylülle birlikte, bir uçağın burnu yukarı dönük bir şekilde irtifa kazanmasında olduğu gibi düzenli bir artış yönelişi izliyor.

Bu yönüyle dördüncü dalga önceki dalgalardan ayrılıyor. Salgın, yeni seyrinde artık yüksek bir eşikte inişe geçmeden yoluna devam ediyor.

Bakın, salgının geçen yıl kasım-aralık dönemindeki tırmanışı sırasında ülkeyi kaplayan tedirginlik ve kriz hali ile yakın rakamlar üzerinden bugün gözlediğimiz durumun olağanlaşması hali arasındaki tezat yeteri kadar çarpıcı değil mi?

Sedat Ergin’in yazısı