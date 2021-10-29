Sedat Ergin: 30 Kasım’daki toplantıda en kritik başlıklardan biri Kavala

Türkiye AİHM kararını uygulamayınca, Bakanlar Komitesi geçen 16 Eylül tarihinde bu dosyadaki sekizinci kararını alarak kritik bir adım attı. Komite, 30 Kasım 2021 tarihine kadar Kavala’nın durumunda bir gelişme olmadığı takdirde, bu tarihte başlayacak olan toplantısında Türkiye hakkında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 46’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasında düzenlenen “ihlal prosedürü”nün işletilmesini kararlaştırdı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 30 Kasım’da başlayacak olan toplantısının en kritik başlıklarından biri -bu tarihe kadar bir gelişme olmadığı takdirde- Kavala dosyası olacaktır. Bu takdirde 10 büyükelçinin ortak açıklamasıyla ilgili yaşanan büyük krizden sonra, Avrupa Konseyi’nde yapılacak olan toplantı kritik bir dönemeç oluşturacaktır. Bu toplantıdan tam dört gün önce de 26 Kasım tarihinde Osman Kavala’nın sanık olduğu davanın duruşması yapılacaktır.

Sedat Ergin’in yazısı