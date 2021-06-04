Sedat Ergin: 2007’de başlayan bu tehlikeli yöneliş karşısında bir erken uyarı sistemi neden işlememiştir?

Madem bu sorunun varlığı biliniyordu ilgililer, yetkililer, sorumluluk taşıyan kamu yöneticileri bu konuda ne yapmıştır?

2007’den sonra görev üstlenmiş olan bütün çevre bakanları içinde bu sorunun varlığını fark eden, “Ne yapabiliriz” diyerek meseleye el atan bir siyasi çıkmış mıdır? Çevre Bakanlığı’nda geçmişte Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununun çözümüne dönük olarak herhangi bir etüt, çalışma yapılmış mıdır?

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Geçmişte herhangi bir Bakanlar Kurulu toplantısında bu konu ele alınarak tartışılmış mıdır? Konunun yakın zamanda krize dönüşmesinden önce yeni Başkanlık sistemi içinde gündeme getirildiği bir zemin olmuş mudur?

Özellikle şehirlerde evsel atık yönetimi alanındaki sorumlulukları dikkate alındığında kıyıdaş belediyeler içinde müsilaj sorununu önlemek amacıyla hangi adımlar atılmıştır? Bu sorunun bir benzeri sanayi atıklarının denetiminden sorumlu olan Çevre Bakanlığı’na da gidiyor şüphesiz.

Merak uyandıran bir konu da şudur. Bilim adamlarının suyun altından yaptıkları tespitler geçmişte hangi makamlara iletilmiş ve sonraki aşamada hangi işlemlere tabi tutulmuştur?

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Gelmek istediğim nokta şu: 2007’de başlayan bu tehlikeli yöneliş karşısında bir erken uyarı sistemi neden işlememiştir?

Her halükârda ülke çapında Marmara Denizi’ni kurtarmak için büyük bir seferberliğin başlatılmasının zamanı çoktan gelmiştir.

Sorunun aciliyeti ve kazandığı boyutlar, bize bu aşamada ülkemizin İstanbul Boğazı’na alternatif ikinci bir kanal yapmaktan çok daha yaşamsal bir önceliğinin bulunduğunu anlatıyor.

Madem bu sorunun varlığı biliniyordu ilgililer, yetkililer, sorumluluk taşıyan kamu yöneticileri bu konuda ne yapmıştır?

Sedat Ergin’in yazısı