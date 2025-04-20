Sedat Bozkurt: Yürütmenin ihtiyaç duyduğu yasaları yapma fabrikasıdır bugün TBMM

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AKP’nin aynı 19 Mart süreciyle ilgili “cunta” eleştirisinde olduğu gibi Can Atalay meselesinde de sırayla hatta bazen topluca tepki göstermesi, meseleyi abartması ve üzerinde tepinmesi aslında politik olarak sıkışmışlığın en somut göstergesi. Siyaset yapacak alan bulamayınca muhalefetin yarattığı politik zemin üzerine çıkarak siyaset üretmeye çalışıyorlar. Çoğu zaman abarttıklarının farkına da varmadıkları bir gerçek.

Bugün Türkiye’nin siyasal sisteminde parlamento sadece şekil olarak vardır. Oluşumu da 3 bin yıl önce Patara’daki parlamentodan daha demokratik değildir milli iradeyi yansıtma yeteneği de. Bir yılı bile dolmadan o “milli irade” dedikleri parlamentoda milletvekillerinin parti değiştirmesine bakıldığında bu hemen anlaşılıyor. Muhtemelen o zamanlarda bunlar olmuyordu.

Yürütmenin ihtiyaç duyduğu yasaları yapma fabrikasıdır bugün Kurtuluş Savaşı’na komutanlık yapmış olan TBMM. Maalesef durum budur. Herhangi bir denetleme yapma ve yaptığı denetlemenin gereğini yerine getirecek bir işleyişe sahip değildir. Bakın ülkede bir darbe teşebbüsü oldu. Bunu en başta araştırarak en azından demokrasi adına kendini de güvence altına alacak olan TBMM’de kurulan komisyonun raporu yayınlanmadığı gibi ortalıktan kayboldu. Seçilmiş milletvekillerine parmak sallayan, sözlü ve yazılı sorularını yanıtlamayan atanmış bakanlar var. Hiçbirini, kendi bakanlığına malzeme satan bakan da dahil denetleyemiyor. TBMM’nin “milli iradeyi” temsil yetkisi vardır. Bu yetkiyi oluşturan oylarda Can Atalay’ın oyu da bulunmaktadır. Atalay’ı dışına taşıdığınız zaman bu oran düşmez, yok olur. Mesele bu kadar basittir.

Sedat Bozkurt’un yazısı