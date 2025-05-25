Sedat Bozkurt: Şimşek, Nebati'den devraldığı ekonomiyi enkazdan daha berbat olarak değerlendirmişti

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Ekonominin bu kadar konuşulduğu bir ortamda eski maliye bakanlarının hiç ortalıkta gözükmemeleri de ilginç. (Şimşek, Nebati’den devraldığı ekonomiyi enkazdan daha berbat olarak değerlendirmişti. Nebati o günden beri hiç görülmedi ve hiç de konuşmadı.)

Bakan Şimşek de önüne koyduğu dezenflasyon sürecinden başka konuya değinmiyor. Yüzde 70 ihtimalle 2025 yılında enflasyonun orta noktasının yüzde 24 olacağını açıkladı. (Orta nokta komik ifade, 24’ün altına inme ihtimalimi var yüzde1 de olsa?)

Burada söylediği gibi yapıyor; siyasetçi gibi değil, teknokrat bir bürokrat gibi konuşuyor. Siyasetçi olsaydı “yüzde 100, yüzde 24 enflasyon hedefini tutturacağız” derdi. Bütçe harcamalarının öngörülen çerçevede olacağını söylüyor ama şu ana kadar bütçe 800 milyarın üzerinde açık verdi. İsimler değişse de ekonomi yönetimde hiçbir şeyin değişmediği açık bir biçimde ortada.

Sedat Bozkurt’un yazısı