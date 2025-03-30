Sedat Bozkurt: Kayyımın atanmaması halinde dış tepkilerin 'karşılanabilir' olacağı iletildi

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Ekrem İmamoğlu hakkında terör kapsamında soruşturma açılınca hemen hemen herkes hem fikir oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanacaktı. Erdoğan siyasetinde “tesadüfe” yer yoktur. Her şey planın bir parçasıdır. Diplomanın iptalinin ardından hemen gözaltı ve tutuklamanın gelmesi biraz kafa karışıcı olsa da vardır bir nedeni. Ankara’da konuşulanlara göre, İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra Erdoğan’ın kapısı hayli çok çalındı. Kabinedeki iki Bakan, Mehmet Şimşek ile Hakan Fidan olayın sonuçlarını kestirebildikleri için hemen pozisyon aldılar. Niyetleri hiç olmazsa kayyımın atanmaması içindi. Daha fazlasına güçleri yeter miydi bilinmez.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı iken Osman Kavala’nın da tutuklanmasına karşı çıkmıştı. Mehmet Şimşek olayın maliyetini düşünürken Fidan’ın derdi karşı karşıya sürekli geldiği batılı muhataplarına yapacağı ikna edici açıklamalardı. Bu iki bakana ilginç bir biçimde damat Selçuk Bayraktar ile AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.

Kayyımın atanmaması halinde dış tepkilerin de “karşılanabilir” olacağına ilişkin belki de oralardan gelen mesajlarla görüş iletilince tutuklama biraz da itibara yönelik bir hamle ile yolsuzluktan geldi. Ve batıdan tahmin edildiği gibi “yolsuzluk” tutuklaması nedeniyle zayıf bir tepki geldi, özellikle ABD’den.

Sedat Bozkurt’un yazısı

