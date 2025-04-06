Sedat Bozkurt: İktidar içerideki 'güçlü lider' profilinin dışarıda işleri kolaylaştıracağına inanıyor

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DAİŞ’in Suriye’deki varlığı ülke istikrarının bozulması için en önemli etken. İsrail’in de saldırılarına uluslararası bir meşruiyet kazandırıyor. Türkiye bunun için de plan hazırlığında. Şam ile YPG’nin tam olarak anlaşması bu planın da önünü açıyor. Türkiye, Irak ve Ürdün güçlerinden oluşan bir koalisyon ile Suriye’deki DAİŞ varlığına son vermek istiyor. Üsler dışında da Suriye’de Türk ordusu yer alacak yani. Böylece İsrail’in Suriye’ye abanmasının gerekçesi de oradan kaldırılacak. YPG için bu bir sıkıntı olabilir mi? ABD’nin de İsrail’in de Avrupa’nın da kaygısı bu yönde. İşte Bahçeli’nin “paradigma” ile başlayan sürecinin anlamı da burada ortaya çıkıyor. Bu güvencenin verilmesi Türkiye’deki Kürt meselesindeki aşama ile karşılanacak.

Bu arada YPG’nin Suriye’nin meşru silahlı güçlerine katılmasıyla hayli ilginç ve hatta fantastik bir manzara da önümüze çıkabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’deki askeri üsler ile Suriye ordusuna hem eğitim verecek hem de kurumsallaşana kadar komuta edecek. Yani içinde YPG’nin yer aldığı silahlı güçlerin komutanının bir Türk subayı olma ihtimali hayli kuvvetli. Öcalan’ın bırakılmasını isteyen Bahçeli’nin açıklaması kadar fantastik bir tablo önümüzde duruyor. Türkiye’nin Suriye’deki bu askeri gücünün psikolojik baskısını en çok İsrail hissedecek. İsrail’in saldırganlığının kontrol altına alınması Ortadoğu için bir mecburiyet. Bunu Türkiye sağlayabilir mi? Ya da buna teşebbüs etmenin maliyeti Türkiye’ye ağır olabilir mi?

Colani’nin de Türkiye ile “mutlak ve her konuda” ilişki kurmak istediğine ilişkin hayli de şüphe var. Körfez ülkelerinin de Türkiye’nin Suriye’de “hâkim güç” olmasını istemediği sır değil. Cumhuriyet tarihinin en ciddi ve riskli “dış” hamlesini yapıyor iktidar. Bu nedenle “içeride” hiçbir itiraz ya da çatlak sese tahammülü yok. Dışardaki başarı ile içeriyi de kontrol etmek, bloke etmek istiyor. İçerideki “güçlü lider” profilinin dışarıda da işleri kolaylaştıracağına inanılıyor…

Sedat Bozkurt’un yazısı