Sedat Bozkurt: Türkiye'nin en önemli ihtiyacı

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7’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal politik olarak çok eleştirildi. Karşıtı ve sevmeyeni çoktu. Çok kalabalık bir halk topluluğu onu son yolculuğuna uğurladı. Şimdi de oğlu rahatça insanların karşısına çıkarak siyaset yapabilmektedir. 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de çok keskin bir siyasi kimliğe sahipti. Cumhurbaşkanlığından sonra siyasete dönmedi. Şimdi Türkiye siyasetinin referans kaynağı olarak sürekli anılıyor. Akrabaları toplumun karşısına rahatlıkla çıkabiliyorlar.

11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül de memleketi bu hale getiren kadronun içinden çıkmış olmasına karşın halkla temas kurduğunda çok fazla tepki görmeyen isimlerden. Recep Tayyip Erdoğan karşısında muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmayı da koşullu kabul etmişti. Darbeci Kenan Evren yani Türkiye’nin 7’nci cumhurbaşkanı çok az sayıda katılanın olduğu bir devlet töreni ile defnedildi. Evren karargâhta tören, cenazede protesto ve sokaklarda davul zurna ile yolcu edildi. Bugün hiçbir akrabası göğsünü gereğe gere onun ile akraba olduğunu söyleyemez.

Yani cumhurbaşkanı olmanız toplumda hak ettiğiniz saygıyı size ve ailenize, akrabalarınıza sağlamaz. Bu görevi nasıl yaptığınız çok önemli. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmeden önce parlamentonun seçtiği cumhurbaşkanları ve aileleri hep saygı gördü. Devleti ve onu var eden toplumun tüm kesimini temsil eden ve temsil ettiği devletin hukuk içinde işlemesini denetleyen bir cumhurbaşkanı bugün Türkiye’nin en önemli ihtiyacıdır. Normalleşmenin ilk adımı da tam burasıdır. CHP Genel Başkanı “Herhangi birini aday gösterir kazanırız” diyerek bu makamı çok fazla sıradanlaştırdığının farkında değil galiba. Memleketteki hukuksuzluklar dahil pek çok meseleyi çözmesi gereken ve halkın seçeceği, Türkiye Devleti’nin cumhurbaşkanı adayının “herhangi” biri olmaması gerekir.

Sedat Bozkurt’un yazısı