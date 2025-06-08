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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Bozkurt: Demokrasiden uzaklaşan rejimler yanında çürümeyi de getirir

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Baskı rejimleri ya da daha yumuşak bir ifade ile anlatmak gerekirse demokrasiden uzaklaşan rejimler yanında çürümeyi de getirir. Her yer çürür. Hiç kimse “Ben temizim” diyemez.


12 Eylül askeri darbesinin hemen ardından işbaşına gelen ANAP iktidarı, darbenin yapamadığı “detay” işleri yaptı. Değerleri, toplumu çürüttü. Tansu Çiller’in Başbakanlığı döneminde de çürümenin muhtelif hallerine tanıklık yaptık. İktidar olma ve iktidara kalma uğruna neler yaptığını yaşı yetenler, yetmeyenlere anlatsın. Merak edenler de TBMM’de kurulan soruşturma komisyonlarının öyküsünü araştırsın.

Susurluk’ta ortaya çıkan kaza sonrasında devletteki çürümeye tanıklık yaptık. Devletteki çürüme, toplumsal çürümenin ilerisine geçmişti.

AKP iktidarında bunu çok boyutlu yaşamaya başladık. Çürümeye bir bakteri neden olur ve bulaştığı her yeri çürütür. Devlet kurumları, medya, siyasi partiler hemen hemen her yerde ciddi bir çürüme var.

Sedat Bozkurt’un yazısı

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