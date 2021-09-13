Sedanur Şen’in şüpheli ölümü: Savcılık, zanlıya tutuklama istedi

İstanbul’da bir rezidansta ölü bulunan 24 yaşındaki Sedanur Şen’in ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edildi.
Şen’in Maltepe ilçesindeki rezidansta 9 Eylül’de ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Serdar Yazıcı isimli erkek gözaltına alınmıştı. Savcılığın tutuklama talep ettiği Yazıcı, mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Soruşturmayı yürüten savcı, Anadolu 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği karara itiraz ederek şüpheli Yazıcı’nın tutuklanmasını talep etti.