Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sedanur Şen’in şüpheli ölümü: Savcılık, zanlıya tutuklama istedi

İstanbul’da bir rezidansta ölü bulunan 24 yaşındaki Sedanur Şen’in ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Fotoğraf: DHA

Şen’in Maltepe ilçesindeki rezidansta 9 Eylül’de ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Serdar Yazıcı isimli erkek gözaltına alınmıştı. Savcılığın tutuklama talep ettiği Yazıcı, mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.


Soruşturmayı yürüten savcı, Anadolu 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği karara itiraz ederek şüpheli Yazıcı’nın tutuklanmasını talep etti.

SON HABERLER

Tom Amca’nın can sıkıntısı: Caz

Kökünü güneyde, tarlalarda çalışan kölelerin söylediği hüzünlü blues türkülerinden alan caz, iç savaş sonrası kuzeyde konser salonlarına çıkarak, bütün tonlarıyla dünya müziğine yerleşir…

11 Eylül’de Kral TV seyretmek

Yirminci yıldönümünü idrak ettiğimiz bu olay, birçok insan için hayatlarının en büyük travmalarından biri oldu. Binlerce insan yaşamını yitirirken, başta Amerikalılar olmak üzere birçok Batılı toplum kendilerine yönelik ölümcül bir tehdit algıladılar. Terör bu defa, dünyanın bir ucundaki umurlarında bile olmayan insanların hayatına kastetmekle kalmıyor, bizzat Amerikalıları evlerinde vuruyordu.