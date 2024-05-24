Seçil Erzan’ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen Seçil Erzan’ı taşıyan cezaevi aracı Büyükçekmece’de kaza yaptı.

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İHA’nın haberine göre seyir halindeki bir otomobilin lastiği bilinmeyen bir nedenle patladı ve yol kenarında durdu. Bu sırada Erzan’ı taşıyan cezaevi aracının camına lastikten kopan parçalar savruldu. Cezaevi aracının camı kırıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Erzan, olay yerine çağrılan midibüsle adliyeye sevk edildi.

İddianamede neler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede geçen bilgiler şöyle:

* Sanık Seçil Erzan bir bankanın Levent’teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker’den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdi.

* Müşteki Çeviker’e para karşılığında yazılı evrak verildi ancak daha sonra Çeviker Erzan’a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadı, durumu bankaya bildirdi, banka tarafından araştırma yapıldı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

* Sanık Erzan bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna etti. Gerçekteyse böyle bir fonun hiç olmadığı tespit edildi

* Erzan müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim etti ve dolandırıcılık kastıyla hareket etti.