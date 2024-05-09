Şebnem Korur Fincancı: Sağlık hizmetleri adım adım çökertildi

Hem sağlık hizmeti alanlar için hem de sağlık hizmeti sunanlar için gelinen durum artık tam bir sağlıksızlık haline dönüştü ve bundan herkes mustarip.

Sağlık Bakanı tarafından 2023 yılında poliklinik sayısı 850 milyon, acile başvuru sayısı 150 milyon olarak açıklanmış, bir övünç vesilesi yapılmıştı. Poliklinik sayıları açısından bakıldığında OECD ülkeleri arasında bir kişinin bir yılda hekim veya bir sağlık birimine başvuru yani randevu oranı ortalama 7 iken, Türkiye’de bu sayı 2023 yılı için 10’a ulaştı. Bu, OECD ülkeleri arasında en yüksek oran ne yazık ki. Üstelik birinci ve ikinci basamak başvuru oranları da tersine dönmüş durumda Türkiye’de. Her 3 kişiden ikisi ikinci basamak başvurusuyken, OECD ülkelerinde bu iki kişi birinci basamak başvurusu ve süzülerek ikinci basamağa yalnız biri ihtiyaç duyuyor. Acil servise başvuru oranlarına baktığımızda dünyada nüfusundan daha fazla acile başvuran ülke yok ama biz “yeşil” bir alan tanımlayıp acilleri polikliniğe dönüştürdük. Koruyucu sağlık temelinde kurulacak basamaklandırılmış bir sağlık sistemiyle hasta sayısını azaltarak randevu sorununu çözmek yerine her yıl artan hasta ve hastalık sayısı ile övünen sağlık bakanı, aslında bu durumun övünülecek bir durum değil istifa edilecek bir durum olduğunu anlamadığı gibi meslek örgütü ile iletişimi kesip bizleri yaftalamayı da yeğlemektedir.

MHRS ile mevcut hali de yeterli olmayan 10 dakikaya bir randevu veren sistemde muayene süresi 5 dakikaya indirilip, TTB olarak “5 dakikada hasta muayenesi olmaz”, “5 dakikada sağlık hizmeti olmaz” şeklinde gösterdiğimiz tepki sonucunda geri adım atılmıştı. Açıklama ve eylem kararının duyulmasıyla birlikte bir iki dakikalık randevular için “sistem hatası” ve çok sevdikleri “sehven” sözcüğünü devreye soksalar da asıl sistem hatasının dayattıkları sağlık sistemi olduğunu hep birlikte göstermeliyiz. Kendi vatandaşına aylar sonraya randevu veren bir sistem için Cumhurbaşkanı seçimlerde “Türkiye dünyada sağlık merkezi haline gelmiştir” diyor ama hakikat ortada. Biz yalnızca o hakikate işaret ediyoruz.

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı