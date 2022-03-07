Şebnem Korur Fincancı: Önlemlerin kaldırılması yönetimler için fırsata mı dönüştü?

Yaşamını yitirenlerin büyük çoğunluğunun bu koşullarda emekli aylığı alan ve kronik hastalıkları nedeniyle tedavi maliyeti olan kişiler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Küçük bir hesap yapacak olursak; bu durumdaki bir emekli ortalama 3.500 TL emekli aylığı alıyorsa ve aylık tedavi masrafı da 500 TL civarındaysa Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık maliyeti 4.000 TL, yıllık maliyet ise 48.000 TL olacaktır. Bu süreçte fazladan ölümlerle yitirdiğimiz insanlarımızdan 100.000’i bile SGK emeklisi ise kurumun harcamaları yıllık olarak 4.800.000.000 TL azalıyor demektir. Emekli maaşı miktarı, kronik hastalık tedavi maliyetleri ve SGK’lı sayısı daha yükseldiğinde yıllık miktar on milyar TL’ye kadar yükseltilebilir.

İnsan yaşamının değersiz sayıldığı, bu yitirdiğimiz her biricik yaşamın sosyal güvenlik sistemlerinin üzerinde büyük bir yük olarak görüldüğü de aşikâr. Bu bakış açısıyla hastalığın bu şekilde devamı ve önlemlerin “toplum sıkıldı” gerekçesi ile kaldırılması dünyadaki neredeyse bütün yönetimler için bir fırsata dönüşmüş olabilir mi?

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı