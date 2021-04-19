Şebnem Korur Fincancı: İzin yasak, istifa yasak, emeklilik yasak

Bu salgının orta yerinde sağlık çalışanları var. Günlerce haftalarca servislerde, yoğun bakımda izledikleri, temizledikleri, tedavi etmeye çalıştıkları hastalarının ellerinden kayıp gitmesi ile açılan yaralarını hiç düşündünüz mü? Ağır bir tanıklıkla, tersine çevirmeye güçlerinin yetmediği bir akışı yavaşlatamadıkları, durduramadıkları için omuzlarında taşıdıkları ölümlerle baş başa bıraktık onları. Salgının başında cılız da olsa yükselen alkış sesleri kendi kaygılarımız, tanıklıklarımızla sönüp giderken, onları koruyacak mekanizmaları üretip hayata geçirecek olanlar tam tersini yaptılar durmadan. İzin yasak, istifa yasak, emeklilik yasak… Salgında en fazla işittiğimiz sözcük tüm hayatımızı kapladı. YASAK! Kendi yasaklarımız, onlara uygulanan yasakları unutturdu çoktan. Bakım için bıraktığı çocukları yanarak ölen hemşireyi kaç kişi hatırlıyor? Peki ebeveyni sağlık çalışanı olduğu için duyduğu kaygıyla işi bırakan çocuk bakıcısını? Sağlık çalışanı apartman sakinleri asansöre binmesin diye yazı asan apartman yöneticisini hatırlıyor musunuz?

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı