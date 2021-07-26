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Yaramazlara biraz batar!

Şebnem Korur Fincancı: Bize düşen bu yalan bilgileri usanmadan ifşa etmek

Testlerle ilgili bilgileri çarpıtmaktan, aşıları karalamaya, maskelerin yararsızlığından zararına her kurulan komplo aslında birbirimizi hissetmemizi, birlikte yaşama irademizi yok etmeye dönük. Bize düşen bu yalan bilgileri usanmadan ifşa etmek, birlikte olmadan kurtuluş olmadığını fark etmemizi sağlamak. Bu salgınla yeniden yüreğimizi eşleyebiliriz. Aşılar bizi koruyor, biliyoruz. Hiç olmazsa hastalığı ağır geçirmemizi önlüyor. Yalnız kendimizi değil, birbirimizi de koruyoruz böylece. Uzun zamandır yaşamadığımız bir dayanışma duygusu. Koyun olmadığımızı, işini bilen memurlar olmayı reddettiğimizi hatırlatıyor hepimize, hatırlatmalı! Aşılar ağır hastalıktan korusa da çok sevdiğimiz ana babalarımızın ek hastalıkları olduğunda aşıya rağmen hastalıktan daha fazla etkilenecekleri gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Onları bu tehditle karşı karşıya bırakmamak, en yakınımızdakini düşünmek de birbirimizi düşünmenin ilk adımı olabilir. O çürümeyi durdurabilir.

Ya hep beraber ya hiçbirimiz! Çürümemek için…


Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı

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