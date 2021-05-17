Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şebnem Korur Fincancı: Aşılamanın salgın verileri dikkate alınarak yapılmadığı ortada

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde aşılama ile ilgili çok organize oldukları yanılsaması yaratan bir öncelikler listesi var. Hastalığın daha ağır seyrettiği 65 yaş üstü grupların öncelikle aşılanması ilk bakışta çok yerinde gelebilir ama çalışmak zorunda olan, yalnız esnafı kapatıp gündelik kazanç ile hayatta kalmaya çalışanları açlığa mahkum eden bu feraseti kendinden menkul yasakların dışında kalanlar, ya onlar ne olacak? Sağlık Bakanlığı bu salgında yaş, cinsiyet gibi verileri paylaşmasa da TTB olarak derlemeye çaba gösterdiğimiz sağlık çalışanı ölümlerine baktığımızda özellikle işçi statüsünde çalışanların yaş ortalamasının düşük olduğunu görüyoruz. İşçilerin tümünün benzer bir yaş dağılımı olduğu da malum. Geçtiğimiz yıl içinde iş cinayetinde ölen her üç işçinin biri COVID19’dan ölmüş, ölümlerin en yüksek olduğu yaş aralığı da 28-50. O halde önceliklendirmelerin de salgın verileri dikkate alınarak yapılmadığı ortaya çıkıyor.

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Çocuk Kitaplığı / Ay’a Okul Gezisi: Son zamanların en iyi ‘sessiz kitap’larından biri

Son zamanlardaki en iyi ‘sessiz kitap’ örneklerinden biri Ay’a Okul Gezisi. Kapakta gördüğünüz uzay konsepti, açtığınız ilk sayfa ile daha da gerçekçi bir hale bürünüyor. Astronot kıyafeti giymiş bir sürü çocuk, başlarında öğretmenleri ile birlikte bir uzay gemisine doğru yol alıyorlar. Çocuk grubunu arkadan takip eden, tek başına yürüyen bir çocuk da bu ilk sayfa ile ilginizi çekmeye başlıyor.

Atatürk ne zaman ‘Hayatımda hiç bu kadar gülmedim’ dedi?

Atatürk hangi filmi “Hayatımda hiç bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum” deyip tekrar izlemek istedi?
En çok hangi tür filmleri severdi?
En beğendiği sinemacı kimdi? Hangi filmde rol aldı? Onu kim ikna etti? Talimatı üzerine ilk kez kadın ve erkekler bir arada hangi sinemada film izledi?

Rock’n roll kraliçesi, şimdi Orman’ın annesi

Aylin Aslım, turnelerde, sahnelerde, stüdyolarda geçen rock’n roll yıllarının ardından, daha küçük ve huzurlu bir dünyayı seçti, hayatını Kaş’a park etti. Gel gör ki sürprizlerin en büyüğü onu bu sakin dünyanın içinde buldu: 45 yaşında plansız programsız hamile kaldı.

Boğaz’a pankart: 128 milyar dolar nerede?

CHP’li vekiller Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır ve Sera Kadıgil İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ‘128 milyar dolar nerede?’ yazılı pankart astı.

İkizdere’de jandarmadan operasyon: ‘Cengiz’in kanunları işliyor’

İkizdere’de köy halkının taş ocağına karşı başlattığı direnişin 25’inci gününde jandarma gece saat 2.30 sularında özel mülke operasyon düzenledi. Diken’e konuşan mülk sahibi Teoman Baş, “Çadırları parçalayarak götürdüler. Devletin jandarmasına şikayet için gittik. Jandarma ‘Biz yaptık’ dedi. Şu an savcılığa gidiyoruz, suç duyurusunda bulunacağız” dedi.