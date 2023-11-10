Ölümünün 85’inci yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘ü saygıyla anıyoruz…
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Sevgiyle ve özlemle anıyoruz…
Ölümünün 85’inci yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘ü saygıyla anıyoruz…
Fenerbahçe Avrupa’daki yenilmezlik serisini kaybetti
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Ludogorets’e 2-0 yenilen Fenerbahçe, Avrupa’daki yenilmezlik serisini kaybetti.
Vatikan: Trans ve eşcinsel çiftlerin bebekleri vaftiz edilebilir
Vatikan, trans bireylerin ve eşcinsel çiftlerin bebeklerinin vaftiz edilebileceğini açıkladı.
WSJ: Mısır ABD’nin Gazze teklifini reddetti
Mısır’ın savaştan sonra Filistin Otoritesi (PA) yönetimi devralıncaya kadar Gazze’deki güvenliği yönetme yönündeki öneriyi reddettiği bildirildi.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 71 milyar 306 milyon lira artarak 10 trilyon 995 milyar 454 milyon liraya yükseldi.