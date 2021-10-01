Saygı Öztürk: Yeni gelişmeler Sayıştay raporlarına müdahale edildiğini ortaya koyuyor

Denetçiler, ortak akılla çıkan bu karara uygun raporlarına son şekli vererek TBMM’ye sunulmak üzere Sayıştay Başkanlığı’na veriyor. Sayıştay başkanının görevi bu raporları TBMM’ye sunmak. Sayıştay Kanunu bu raporlama sürecini net olarak tanımlamış. Sayıştay Başkanının, Rapor Değerlendirme Kurulu sonrası son şekli verilen bu raporlara müdahale yetkisi yok. Kanun bu yolu kapatmış. Bugüne kadarki teamülde bu yönde olmuş. Ama yeni gelişmeler Raporlara müdahale edildiğini ortaya koyuyor.

Sayıştay Başkanlığı’na seçtiği kişi Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener’dir. Saraydan gelmesi ona, “Ben başkanım, rapora son şekli veririm” yaklaşımı, diğer yargı kurumlarında olduğu gibi Sayıştay başkanına da verilmemiş. “Ben kendi genelgemle kendime bu yetkiyi veririm” demekle de böylesi bir yetkinin alınamayacağı açık. Yeni başkanın son yayınlanan raporlara müdahale ettiği iddiası alabildiğine yaygın. Başkan Yener’in, iki danışmanı aracılığı ile Değerlendirme Kurulu raporlarından bazı bölümleri, başkanın isteği üzerine çıkarttırdığı belirtiliyor. Bu durum, Sayıştay üyeleri ve denetçilerini rahatsız etti.

Saygı Öztürk’ün yazısı