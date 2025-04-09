Saygı Öztürk: Vize randevusu alamama sorunu yeni bir rant kapısı oluşturdu

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Randevu alamama sorunu, yeni bir rant kapısı oluşturdu. Başvuru sahipleri, aylar sonrasına randevu almak için tanımadıkları aracı kişilere yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor. 250 Euro ve üzeri ücretlerle, randevu almak için ‘yardım’ edilen kişiler, aslında mevcut sistemin yarattığı bir kaosun kurbanı oluyor. Bu süreç, ülkeler arasındaki işbirliği ve sistemin şeffaflık ilkesine zarar veriyor. Aracı kurumlar olarak görev yapan VFS Global ve Idata gibi şirketlerin, bu durumu düzeltmek bir yana, sistemi daha da karmaşık hale getirmeleri, büyük bir eleştiriyi hak ediyor.

Başvuru sahiplerini sıraya sokmak varken, bilinçli bir şekilde randevu açıp kapatarak, kimsenin ne zaman randevu alacağını bilmediği bir sistem yaratmak, aslında karanlık bir güç tarafından yönetilen bir mekanizmaya dönüşüyor. Bu tür ‘bot yazılımı’ kullanımları, sistemin daha da adaletsiz hale gelmesine yol açıyor.

Ülkelerin, randevu sistemlerini düzene koyarak, hem adaleti hem de verimliliği sağlayacak dijital çözümleri bir an önce devreye sokmaları gerekiyor. Ama bu da yetmez. Dışişleri kaynaklarının vize konusundaki görüşü ise şöyle: “Geldiğimiz noktada, bizim Avrupa’yla vize serbestisine geçmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman vize süreçleriyle ilgili sorunlar da ortadan kalkar. Vize rejimi devam ettiği sürece, Türkiye’nin artan talebine vize mekanizmasıyla cevap verilmesi mümkün değil. Yani çözüm vize serbestisi. Bunu çözmek için çalışıyoruz.”

Giderek büyüyen bu sorun, bir an önce çözülmesi gerekiyor. Hemen hemen toplumun her kesimi bunu bekliyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı