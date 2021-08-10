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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: THK’yı 100’üncü yılını doldurmadan bitirmek istiyorlar

Gelir kalemleri zaman içinde tek tek THK’dan alındı. Bugün ihtiyaçlarının çok az bir kısmını karşılayan kira gelirleri, küçük miktarda fitre ve kurban derisi gelirleri var. Fitre ve kurban derisi toplayıcılık tekeli 2013 yılında THK’dan alındı. Deri toplamada rakibi terör örgütleri, tüm cemaatler oldu. THK’nın bu işte payı ancak yüzde 5 civarında. 1925’de kurulan THK’yı, 100. Yılını doldurmadan bitirmek istiyorlar… Ama öyle kolay değil…

Saygı Öztürk’ün yazısı


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