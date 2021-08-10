Saygı Öztürk: THK’yı 100’üncü yılını doldurmadan bitirmek istiyorlar

Gelir kalemleri zaman içinde tek tek THK’dan alındı. Bugün ihtiyaçlarının çok az bir kısmını karşılayan kira gelirleri, küçük miktarda fitre ve kurban derisi gelirleri var. Fitre ve kurban derisi toplayıcılık tekeli 2013 yılında THK’dan alındı. Deri toplamada rakibi terör örgütleri, tüm cemaatler oldu. THK’nın bu işte payı ancak yüzde 5 civarında. 1925’de kurulan THK’yı, 100. Yılını doldurmadan bitirmek istiyorlar… Ama öyle kolay değil…
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Çin’den kaçan kripto madencileri nereyi tercih ediyor?
Çin’in mayıs ayında kripto para madencilerine yönelik başlattığı savaş sonrası madencilerin başlattığı ‘büyük göç’ sürüyor. Dünyada şu an düşük enerji fiyatları ve eyalet yetkililerinin kripto paraya yönelik olumlu yaklaşımıyla nedeniyle öne çıkan destinasyon ABD’nin Teksas eyaleti. Daha eski nesil teknoloji ile madencilik yapanların radarında ise Rusya ve Kazakistan var.
Papa’ya içinde üç kurşun olan mektup yollandı
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e içinde üç adet kurşun bulunan mektup yollandı. İtalya’nın Milano kentinde soruşturma açıldı.
Bilgi CHP’ye de gitti: Orman Bakanlığı, Bitcoin olarak yüklü miktarda fidye ödedi
Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait sitelerin siber saldırıya uğradığı ve tüm tarım ve hayvancılık verisinin kaybedildiği iddiasının ardından CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, verileri geri almak için korsanlara ödeme yapıldığını öne sürdü.
Bahçeli: Üniversite baraj puanları düşürülsün
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversiteye giriş sınavlarında baraj puanların düşürülmesini önerdi.
ABD’nin ‘1 numara’sı : Daha öldürücü varyantlar görebiliriz
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, “Corona virüsü salgınında daha öldürücü varyantlar ortaya çıkabilir” dedi.