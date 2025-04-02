Saygı Öztürk: MASAK raporu İmamoğlu'nun mali bir suçunun olmadığını açıkça ortaya koyuyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasının önemli gerekçelerinden birisi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu olduğu söyleniyor. Bu raporu uzman bazı isimlere incelettirdim. Kamuoyunda bilinenin aksine, MASAK raporunun Ekrem İmamoğlu’nun aleyhinde bir rapor olmadığı anlaşılıyor.

MASAK raporuna bakıldığında Ekrem İmamoğlu’nun malvarlığının suç geliri kaynaklı olduğuna ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı gibi suç gelirinin aklandığına dair bir saptama yok. Sadece istihbari mahiyeteki bilgiye göre Erkan Karaarslan ile danışmanlık sözleşmesi bulunduğu ancak böyle bir sözleşmenin varlığı ispatlanmadığı gibi buna ilişkin ödeme kaydına da rastlanılmadı.

Ekrem İmamoğlu’nun gayrimenkul alım-satım ilişkisinde bulunduğu bazı kişilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bazı soruşturmalarda adları geçtiği raporda yer alıyor. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun bunları bildiği yönünde bir bulguya ulaşılamadı. Ekrem İmamoğlu aleyhine olduğu yolunda kamuoyuna yayılan iddiaların aksine rapor, Ekrem İmamoğlu’nun mali bir suçunun olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Tabii ki son karar C. Savcılığının…

Saygı Öztürk’ün yazısı