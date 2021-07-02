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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Korkmaz, bakalım gitmek için hangi ülkeyi tercih edecek?

5 Temmuz Pazartesi günü, duruşma tek hakimli Wels mahkemesinde görülecek. Bu duruşmada, iadeye değil, tutukluluğun devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Duruşmanın uzun süreceği beklenmiyor. Çünkü hem ABD’nin hem de Türkiye’nin iadesine gerekçe olarak sundukları suçlamalar oldukça ciddi. Baran’a yöneltilen suçlamaların ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda tutukluluğun devamı yönündeki kanaat ağır basıyor. Baran’ı, duruşmada Viyana’dan gelecek iki avukatı savunacak.

Tutukluluğunun devamı yönünde karar verilmesi halinde, ağustos ayında 3 hakimli Linz Eyalet Yüksek Mahkemesi, iade edilip edilmeyeceğine karar verecek. Bu duruşmada suç yeri Avusturya olmadığından, Baran’ın suçlu olup olmadığına mahkeme karar vermeyecek, isnat edilen suçların iadeye uygun olup olmadığına ilişkin inceleme yapacak, bir karara varacak.”


Yargılama aşamasında Baran’a da “Hangi ülkeye gitmek istediği” sorulacak. Ancak esas olan mahkemenin kararı. Sezgin Baran Korkmaz, bakalım gitmek için hangi ülkeyi tercih edecek? Bekleyelim, görelim.

Saygı Öztürk’ün yazısı

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