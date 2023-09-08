Saygı Öztürk: Kim kazanır, kim kaybeder?

CHP ve İYİ Parti’nin 2018 milletvekili seçimleri öncesi başlayan ilişkilerini bozmak için çok çaba gösterildi. Bunu başaramadılar. Ancak son dönemde yapılan açıklamalar, iki partinin yönetimlerinde de taraftarları arasında da önemli bir soğuma yaşanmasına neden oldu. Sanki bundan sonra hiç bir araya gelmeyecekleri izlenimi doğdu. Aslında sorunlar bilimsel çalışmalarla rahatlıkla aşılır.

Eğer bu seçimde birlikte hareket edilemezse, bundan sonra o birliktelik belki hiç gerçekleşmez. Millet İttifakı, Anayasa taslağı da hazırlamıştı. 6 partinin hazırladığı taslak, birliktelik dağılınca ortadan kalkmış olacak. Böylece AKP’nin getirmek istediği değişikliğin kabul edilmesi de kolaylaşacak.

Saygı Öztürk’ün yazısı