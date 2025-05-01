Saygı Öztürk: İmamoğlu jammer kullanabilir, kameraları bantlatabilir

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Jammerın yaygın kullanıldığı yerler Silahlı Kuvveler, emniyet ve jandarma, MİT olduğu biliniyor. Gizlilik gerektiren toplantılarda dinlemeyi engellemek için jammer kullanılıyor. Örneğin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısında terfi edecek, emekliye sevk edilecek personelin belirlenmesiyle ilgili çalışma yapılırken, sızıntı olmaması için toplantı odasında jammer kullanıldığını, bu toplantılara katılan bir yetkiliden öğrendim. Burada, kararlara karşı siyasi bir müdahale olmaması da amaçlanıyor.

Yasalarımıza göre başkalarının haberleşmesini engellemek suç oluşturuyor. Ancak jammer cihazını kullanmak suç sayılmıyor. Kullanım alanı dar bir çevrede yapıldığı için bu durum sorun yaratmıyor. Görüntüsünün alınmasını istemeyen Ekrem İmamoğlu gibi tanınmış simaların görüşme yaptığı kişilerle kaydının alınmamasını istemesi de doğal. Görüştüğü kişiler arasında iktidara yakın isimler de olabiliyor. Görüşmeden dolayı onlara bir zarar gelmemesini de isteyebilir. Kameraların tamamını kapattırmak yerine, görüşme yapılacak yerde bulunan kameranın bantlanıp devre dışı bırakılmasında anormal bir durum olmadığını konuştuğum uzmanlar açıkladı.

İmamoğlu’nun sadece görüşme yaptığı yerde bulunan kamerayı kapattırmasını isteme hakkı da var. İmamoğlu, konuşmasının dinlenmesini istemiyorsa başka frekansları etkilemeden bulunduğu odada jammer kullanabilir, kamera görüntülerinin alınmaması için kameraları bantlatabilir. Bu cihazı yalnız İmamoğlu değil, çok sayıda iş insanının da kullandığı, iş çevrelerine güvenlik şirketleri tarafından da bu yönde hizmet verildiği biliniyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı