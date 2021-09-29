Saygı Öztürk: İdlib’den yine felaket haberleri gelmesi her an mümkün

İdlib’in güneyinde tesis edilen bu gözlem noktaları Batı basınınca Türkiye’nin “IŞİD artığı teröristleri koruması” şeklinde yorumlanıyor.

İdlib’den Şubat 2020’den bu yana gelen şehit haberleri bizi yanıltmasın. Türkiye, dikkatini Doğu Akdeniz’e ve yine aldatıldığı ve kandırıldığı Libya’ya dikmişken İdlib’den Şubat 2020 ayında olduğu gibi yine felaket haberleri gelmesi her an mümkün görünüyor.

Türkiye’nin; İdlib’teki zaten 7 tanesi Suriye ordusunun kontrol ettiği bölgede kalan, artık Rusya’nın ve Suriye’nin insafına terk ettiği ve Batı tarafından da Türkiye’nin IŞİD artıklarını koruması şeklinde yorumlanan gözlem noktalarını geri çekmesinin dışındaki her bir hareket tarzı Türkiye’yi adım adım felakete götürecek gibi gözüküyor…

Emekli General Osman Aydoğan, “Ne yazık ki doğru sözler nazik olmuyor… Zarif sözler de doğru olmuyor. Doğru sözler eğri görünüyor. Dost da acı söylüyor! Ama ben doğru bildiklerimi söylemek zorundayım” diyor.

Suriye’de Esad’sız bir çözüm mümkün gözükmüyor…

Saygı Öztürk’ün yazısı