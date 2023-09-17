Saygı Öztürk: Dosya böyle temizleniyor

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan siyasette, yargıda bazı isimlere yakın olduğu basında yer alan Ayhan Bora Kaplan ile ilgili savcılığa gönderilen dosyanın “Temizlenmiş dosya” olduğu, yani “Gayri resmi ifadelerin” Emniyet’te tutulduğu, yeri geldiğinde ortaya çıkarılacağı söyleniyor.

Ayhan Sefer Üstün, AKP’de Genel Başkan Yardımcılığı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı ve önemli meclis araştırma komisyonlarında görev yaptı. Ayhan Bora Kaplan ile ilgili dosyayı ve bu kişinin geçmişini biliyor. Uzun dönem avukatlık da yapan Ayhan Sefer Üstün, bu dosyayı da okudu. İzlenimlerini ve bildiklerini bize şöyle anlattı:

Saygı Öztürk’ün yazısı