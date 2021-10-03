Saygı Öztürk: Devlette çift maaşı farklı yöntemlerle katlayanlar da oluyor

Devlette çift maaş uygulaması alabildiğine yaygın. Ancak bu yetmiyor ve çift maaşı farklı yöntemlerle katlayanlar da oluyor. Bunlardan birisi kredi kartı verilmesidir. Bu köşede bazı bakanların marifetlerinden söz etmiştim. Sizin çocuğunuz devlete girebilmek için zorlu sınavlardan geçerken, bazıları hiç sınava girmeden, o gerginlikleri yaşamadan bakıyorsunuz devlette göreve başlamış, sonra basamakları üçer-beşer çıkarak yükselmiş. Bu yetmiyormuş gibi kendilerine bir de ek görevler verilip çifte maaş alması da sağlanıyor.

Bunların sayısını İçişleri Bakanı açıklamalı. Eğer açıklanırsa devlette torpilin, adam kayırmacılığın boyutu biraz da olsa görülür. Bunun bilinmemesi için o açıklamayı da yapamazlar.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 kurul bulunuyor. Kurul üyelerine, kuruldaki görevi nedeniyle maaş verilmiyor. Ancak kurul üyelerinin çok büyük bölümü başka görevlendirmelerle maaş alıyor. Tabii bunlar arasında da çift maaşlılar olduğunu da hatırlatalım.

Saygı Öztürk’ün yazısı