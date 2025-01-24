Saygı Öztürk: Cezaevinde yemeğine fare zehri konulduğunu öne süren Özkan, Özdağ'ın alması gereken önlemleri anlattı

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Cezaevinde yemeğine, içtiği ayrana bile fare zehri konulduğunu öne süren CHP Milletvekili Tuncay Özkan, tek kişilik odada tutulan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın suikastına karşı ne gibi önemler alması gerektiğini şöyle anlattı:

1- Kendisine verilen yemekleri elektrikli ocakla kaynattığı suyla en az iki kez yıkasın. Eğer yıkamıyorsa hiç yemesin. Çünkü fare zehrini suda eritiyorlar ve yemeklere katıyorlar. Yiyeceği zaman mutlaka kaynar suyla yıkamalı.

2- Kantinden aldırabileceği sebzeleri kendisi kaynar suda haşlasın onları yiyerek bu süreci geçirsin.

3- Kuru soğan yemesin. Kuru soğanın içerisine stronyum ve sezyumu zerk ediliyor. Kuru soğan birden o kadar lezzetli hale geliyor ki hiç şey anlamıyorsunuz. Sakın kuru soğan yemesin.

Saygı Öztürk’ün yazısı