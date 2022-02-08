Saygı Öztürk: Cengiz ve Kolin şirketlerini bir bürokratın eleştirmesi mümkün mü?

Isparta’nın elektrik dağıtımını Limak-Cengiz ve Kolin şirketleri almıştı. Daha sonra Limak ortaklıktan çekildi. Cengiz ve Kolin şirketlerini bir bürokratın, eleştirmesi mümkün mü? Isparta’da elektrik hatlarıyla ilgili yapılması gerekenlerin de yapılmadığı anlaşıldı.

Peki eksiklilik ne, sıralayayım:

1- Dağıtım şirketi, yerleşim birimlerinde hattın kopmasına karşın ikinci, hatta üçüncü hat çekmesi gerekir. Örneğin, A ilinden, bir ilçeye çekilen elektrik iletim hattı koparsa, o ilçe elektriksiz kalır. Benzer bir olay yaşanmaması, yaşandığında hemen giderilmesi için mutlaka yedek hat olması gerekirken, Isparta’da olmadığı anlaşıldı.

2- SCADA olarak bilinen otomasyon sistemi de son derece önemlidir. Bu sistem, hangi elektrik hattından elektrik gittiğini, hangisinden gitmediğini izler. Isparta’da bu sistem çalışmadığı için mevcut ekiplerin arıza bölgesine sevk edilmesi, koordinesi büyük ölçüde aksadı. Kırsal bölgelerdeki yolların kapalı olması da işleri daha da zorlaştırdı.

3- Dağıtım şirketinin kendi ekipleri ve yardıma gelen şirketlerin arızaya müdahalesi gecikti. Bu durum uzun süreli sorun yaşanmasında etkili oldu. Evinde tedavi gören Vali Ömer Seymenoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dağıtım şirketlerine, AKP’li belediye başkanına dokunamayan, eksiklikleri gidermesini sağlayamayanların gücü valiye yetti.

Saygı Öztürk’ün yazısı