Saygı Öztürk: Bu durumdan müftüler de rahatsız

Hemen hiçbir Diyanet İşleri Başkanı bu kadar tartışılmamıştı. Ali Erbaş’ın yazdığı “Bilişim Çağında İnsan, Din ve Diyanet” kitabından cami kütüphanelerine alınacak. Din görevlilerinin de başkanın kitabını almaları isteniyor. Cami ve din görevlisi sayısı kadar müftülüklere gönderilen kitap elde kalırsa, müftü zor durumda kalacağını bildiği için o da din görevlilerini sıkıştırıyor, “Almayanlar hakkında işlem yapılacak” diyor. Açıkçası müftülükler aldılar başına belayı. Kitabı siz daha önce fuardan ya da Diyanet Vakfı kitapevinden almış olsanız bile kabul edilmiyor, mutlaka müftülüklerden almanız gerekiyor. Açıkçası bu durumdan müftüler de, din insanları da rahatsız.

Saygı Öztürk’ün yazısı