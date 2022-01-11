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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Belediyeye bildirdiniz de İmamoğlu gereğini mi yapmadı?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması’nı da içeren kanununun 12. Maddesi 19 Şubat 219’da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. O dönemde yaşanan bir boşluk var. 2 Temmuz 2021’de yasa yeniden çıkarıldı. Ancak onun da hâlâ yönetmeliği yok. İşçi kadrosunda işe alınanlardan sadece C. Savcılığı tarafından verilmen sabıka kaydı isteniyor. Sözleşmeli memur ve sözleşmeli personelin atanmasında belediye başkanı yetkilidir. Ancak işçi alımında başkanın bir görevi yok. Bunların da bilinmesi gerekiyor. İşe alındıktan sonra suç işleyen kişilerin durumunu belediyeye bildirdiniz de İmamoğlu gereğini mi yapmadı? O iltisakları bildirmezseniz çalışanına nasıl dokunsun? Önemli olan da bu. Hatırlatmış olalım, dosyaları inceleyelim.

Saygı Öztürk’ün yazısı


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