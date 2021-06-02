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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Atatürk’e hakaret etmek için mi Ayasofya camiye dönüştürüldü?

Ayasofya’nın açılışında Diyanet İşleri Başkanı “Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” dedi. Atatürk’ü hedef almıştı.

Ayasofya Camiine Başimam olarak atanan Mehmet Boynukalın ise başkanından geri kalır mı? Sosyal medyada Atatürk’ü hedef alan yazılarıyla, din insanına yakışmayan ifadeleriyle hep gündemde kaldı. İnsanın aklına, “Atatürk’e hakaret etmek için mi Ayasofya’nın tamamı camiye dönüştürüldü?” sorusu akla geliyor.

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İnsanları kaynaştırması, birlik ve bütünlüğümüzün korunması için hutbeler okunması gerekirken, aksine toplumu geren, ayrıştıran sözler o kubbede yankılandı. Bunun sonuncusu Hafızlık Eğitim projesi icazet töreninde yaşandı. Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan, isim vermeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler yağdırdı. Bu sözleri Cumhurbaşkanı da, TBMM Başkanı da duydu… Sonuç?

Saygı Öztürk’ün yazısı

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