Saygı Öztürk: Ankara’nın yeni tartışma konusu

Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarına göre ülkemizde 89 bin 817 cami bulunuyor. Bazı tarikat ve cemaatlerin yaptırdığı ama devirleri yapılmayan camilerle bu sayı 100 bini geçiyor. Diyanet’in 137 bin 563 personeli bulunuyor. Ankara’da cami sayısının 3 bin 100’den fazla olduğunu da belirtelim.

Ankara’da nerede uygun bir arsa varsa, “Burası okul arsası” demeden dernek kuruluyor, cami yapımına başlanıyor. Artık “Yer bulamadım” demek yok. Bugün bakanlıkların bahçelerinde de minareli camiler var. İnşaat yaptırmayı seven bürokratların önceliği, cami oluyor. İşin garibi, bu yapılırken tarihi binaları yıkıyorlar.

İhtiyaçtan fazlası cami yapılmasına, konuştuğum Diyanet yetkilisi de karşı olduğunu söyledi. “Yapılmaması gerektiğini” söyledikleri zaman “Siz camiye karşı mısınız?” diye eleştiriliyor. Ankara’nın havaalanı yolunda belediye milyonlarca lira harcayıp 10 bin kişinin aynı anda namaz kılacağı bir cami yaptırdı. Camide bırakın 10 bini, 10 kişiyi bile göremezsiniz.

Saygı Öztürk’ün yazısı