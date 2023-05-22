Savcının cinsel istismar davasında mahkemenin ‘acelesi’ var

CANAN COŞKUN

İstanbul Anadolu başsavcılığında görevli savcı Şaben Bağrıaçık’ın bir katibi taciz ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Sanık savcının katıldığı duruşmada mahkeme başkanı, duruşma savcısından esas hakkındaki mütalaasını istedi. Savcı hazır olmadığını söyleyince duruşma dört gün sonraya ertelendi.

İstanbul 40’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık savcı Şaben Bağrıaçık ve avukatı katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı da salonda hazır bulunarak müdahillik talebinde bulundu.

‘Büro değiştirmek için’

Savcı Bağrıaçık, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 31 bin lira olduğunu söyledi. Bağrıaçık şunları söyledi:

“Daha sonra bu olayın olduğu zaman katibim izin almıştı. Ben ifade alırken yanımda bulunmak istedi. bir-iki kere yanımda bulundu. Daha sonra ‘Kalemde görevli katiplerden kimle çalışabilirim’ diye sorunca kendisini söylediler. Kendisinin katip olduğunu bile bilmiyordum. Bir-iki saat çalıştık. Mesai saatleri içinde çalıştık. İşimiz bittikten sonra kendisini zorla arabaya bindirmedim. Adliye gibi kalabalık bir ortamda bunları yapacağım ve hayatıma devam edeceğim. Böyle mantıksız bir şey var mı?

Yedi ay sonra haberim oldu. Başsavcı vekili ifademi almak istediğinde haberdar oldum. Benim böyle bir düşüncem olsa… Numarası bile yok bende. Kamera kayıtlarını niye istemiyor? Haberim olsa kaybolmadan toplardım. Bu suçlamayı yöneltmesinin sebebini şöyle açıklayayım: Bilişim en yoğun büro. Bütün katipler her gün oradan ayrılmak için başvuruda bulunuyor. ‘Gitmen zor’ dedim kendisine. ‘Varsa tanıdığın biri… Taleple değişmez’ dedim. Bu konuyla birlikte bürosunu değiştirmek istedi. Ne emniyete, ne savcılığa başvurmamış. Müdürünü arayıp haber veriyor. Bu bile gösteriyor olanları. Bu olaydan sonra bürosu da değişmiş zaten.“

Bağrıaçık’ın ifadesinden sonra müşteki ve tanığın bir önceki duruşma söyledikleri hatırlatıldı. Bağrıaçık, ikisinin de söylediklerini kabul etmedi. Savcı, mahkûmiyet verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istedi.

‘Takipsizlik verilirdi’

Daha sonra avukatı söz aldı. Avukatı, tanıkların anlatımının görgü ve bilgiye dayanmadığını öne sürerek reddetti. Dosyadaki baz istasyonu bilgilerinin de müştekinin anlatımıyla uyumlu olmadığını iddia etti. Avukat şöyle devam etti:

“Cinsel tacize uğramış bir kadın yaptığı şikayetin arkasını aramaz mı? Bu dünyanın en basit şeyi. Evinin önünü gören kamera kayıtları da yok. Şikayetinden sonra bürosu da değişti, amacına ulaştı. O yüzden şikayetinin akıbetini takip etmedi. Yazıişleri müdürünün anlatımı da görgüye dayalı değil. Ben eski bir hakimim. İstanbul 5’inci ve 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde beş yıl hakimlik yaptım, sonra istifa ettim. Avukatken kendimi hakim ve savcı olmaktan daha güvende hissediyorum. Müvekkilim normal bir insan olsaydı yüksek ihtimalle takipsizlik kararı verilirdi.”

‘Soyut nüfuz’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı da zorlamanın çekiştirerek değil, soyut nüfuzla yapıldığını kaydetti. Müştekinin kamu kurumunda yaşanan bir olayı gizleme ihtiyacı duymuş olabileceğini, iftira atmadığını söyledi.

Başkan mütalaayı istedi

Mahkeme başkanı Emre Binici, daha sonra duruşma savcısından esas hakkındaki mütalaasını sunmasını istedi. Duruşma savcısı da geçici olarak bu dosyada görevli olduğunu, soruşturmanın genişletilmesi ve esas hakkındaki mütalaanın sunulması için süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Binici, savcıya oflayarak “Öğleden sonra olsaydı verir miydin mütalaa” diye sordu. Başkan Binici, savcıdan olumsuz yanıt alınca duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanık savcı Bağrıaçık, o tarihte duruşması olduğunu söyleyince başkan Binici, “Katılmanıza gerek yok” dedi. Daha sonra bu tarihi de savcı Bağrıaçık ve avukatının isteği doğrultusunda bir kere daha değiştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma talebi de kabul edildi. Bir sonraki duruşmada hükmün açıklanması bekleniyor.

Ne olmuştu?

İstanbul 40’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeyen başlayan dava, Mart 2022’de Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) iletilen şikayete dayanıyor. Şikayete göre Bağrıaçık, mağduru iş çıkışı evine bırakmak istemiş, ısrar edince de mağdur kabul etmişti. “Adliye dışında bana savcım deme, ismimle hitap et” diyen Bağrıaçık, mağduru evine bırakmak için de ısrar etmişti. Evin önüne geldiklerinde savcının ısrar etmeye devam etmesi üzerine mağdurun evine davet ettiği Bağrıaçık, Eylül 2021’den bu yana İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli. İlk duruşmada tanık olarak dinlenen kalem müdürü, Bağrıaçık’ın adliyede taciz ettiği başka kişilerin de olduğunu söylemişti.

Davanın açıldıktan sonra görevinde hiçbir değişiklik olmayan Bağrıaçık, 24 Nisan’da görülen ilk duruşmaya katılmamıştı. Mahkeme heyeti de savcı hakkında zorla getirme kararı vermişti.

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