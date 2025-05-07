Savcı hakkında haber yapmıştı: Barış Pehlivan'a bir yıl üç ay hapis cezası

Gazeteci Barış Pehlivan’a, Kilis Adliyesi’ndeki bir savcı hakkında yaptığı haberden ötürü ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçundan bir yıl üç ay hapis cezası verildi.

Pehlivan’ın X’teki açıklaması şöyle:

“Bugün bir yıl üç ay hapis cezası aldım. Nedenini paylaşmak istiyorum: Kilis Adliyesi’nde görev yapan bir savcı var. Savcı olmadan önce AKP’nin Şehitkamil ilçesinin başkanıydı. AKP’nin ilçe başkanıyken trafikte tartıştığı bir adamı silahla vurup, yaraladı.

Ayrıca, FETÖ’nün hakim ve savcı adaylarını yargıya soktuğu ortaya çıkan ve 15 Temmuz’da KHK ile kapatılan Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği’nin 31 Mart 2016’ya kadar üyesiydi. Ben bu savcıyı aradım, kendimi tanıttım, kendisiyle ilgili haber yapacağımı belirttim. Bununla birlikte, yanıt hakkına saygım gereği sorularımı ilettim. O da açık açık yanıt verdi. Tüm bu bilgileri ve sorularımın yanıtını Cumhuriyet gazetesinde yayımladım.

Lakin, bu savcı benden şikayetçi oldu. Olabilir. Garip tarafı; İstanbul’da yaşamama, gazetemin merkezi İstanbul olmasına rağmen dava Kilis’te açıldı. İtiraz ettik, kabul edilmedi. Sözün özünde; hiçbir kelimesi yalanlanamayan yukarıdaki yazımı, yazının aktörü savcının mesai arkadaşları yargıladı. ‘Arkadaşlar’ arasında gerçekleşen bu davada da bugün karar çıktı. Sonuçta ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçundan bir ay üç ay hapisle cezalandırıldım.

Bu suçu nasıl işlediğimi bilmiyorum. Bugünün yargı sisteminde bu bu haklı sorumun bir anlamı olmadığını da biliyorum. Az daha unutuyordum… Savcının arkadaşı hakim bey, bir de benim bazı haklarıma yasak koymuş: Seçme, seçilme hakkı vs. En ironiyse böylesi bir profilin savcı olduğu memlekette benim kamu görevinde çalışmamı da yasaklamış. Öyleyken böyle… Bu da geçer.”