Savaşkan İskefli: Otomobil satışlarında gerilemenin nedeni yüksek krediler

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet olarak kaydedildi. Ancak düşüşün ilk sinyali de mart ayında geldi. 2024 Mart’ta Otomobil pazarı %9,9 artarken, hafif ticari araç pazarı ise %7,9 oranında azaldı.

Yine Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2024 Nisan’da ise beklenen gerileme gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu. Nisanda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 olurken hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 olarak gerçekleşti.

Hafif ticari satışlarında görülen gerilemenin en büyük nedeni bu tip işletmelerin gelir kaybı olduğu yönünde değerlendiriliyor.

Otomobil satışlarında gerilemenin nedeni ise yüksek krediler, yüksek mevduat faizi ile ihtiyaç erteleme ve de yüksek enflasyon nedeni ile geçim derdine düşen yurttaşın talepte bulunamaması.

Peki bu gerileme yerine tekrar yükselişe bırakacak mı yoksa bu şekilde devam mı edecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan bu hafta enflasyonun mayıs ayında yüzde 75-76 ile zirveyi göreceği tahmininde bulundu. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminini de 36’dan 38’e çıkardığını ifade etti.

Savaşkan İskefli’nin yazısı