Savaşkan İskefli: İlk kez otomobil üreten Xiaomi Togg’u üçe katladı

Son bir ayda görüldüğü üzere ilk kez otomobil üreten Xiaomi Togg’u üçe katladı. Burada satışa sunulduğu pazarın da çok büyük etkisi var. Çin kadar büyük olmayan hatta pek çok Avrupa ülkesinden çok daha az elektrikli araç satan Türkiye’de büyük satış rakamlarına ulaşmak kolay değil. Kaldı ki Togg zaten açık ara ülkenin en çok satılan elektrikli aracı.

Fakat Togg çağa ayak uyduracak, uzun süre faaliyet yürütecekse mutlaka ihracata bir an önce başlanmalı, Almanya ve Türki Cumhuriyetleri öncelikli olarak belirleyip satışlardan elde ettiği gelir ile markayı daha da geliştirip model çeşitliliğini artırmalıdır. Elektrikli ile çağı yakalamışken gelişmelere ayak uydurabilmek için şirketin para kazanması bunun için de satış yapması şart. Aksi takdirde marka geri kalacak ve markaya özel kredi gibi imkânlar da bir süre sonra yeterli olmamaya başlayacaktır!

Amaç elektrikli araç yerine seçim aracı yapmaksa tabii o zaman işler değişir…

Savaşkan İskefli’nin yazısı