Savaş Özbey: Futbolcular Seyrantepe'de mücadele ederken Wanda Nara'ya Çırağan Sarayı'nda 'yılın kadını' ödülü

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Futbolcular Seyrantepe’de gol için mücadele ederken, Wanda Nara Çırağan Sarayı’nda ‘yılın kadını’ ödülü alacak. Düşünsenize: Yan yana iki saray.

Icardi’nin yeni sevgilisi Suarez Dolmabahçe’yi gezerken, hemen iki ilerde Çırağan’da eski karısı Wanda’ya ödül veriliyor.

Ödülü veren Tuğçe Sarıkaya Events’in koordinatörü Güven Dağıstan, seçimin yapay zekâ yardımıyla yapıldığını, Wanda Nara’nın geçen yıl çok etkileşim aldığını, ödül töreninin derbiyle aynı gece olmasının tamamen tesadüf olduğunu açıkladı.

Wanda Nara’ya bu ödül Icardi’nin menajeri olarak 2022’de GS ile kulüp görüşmeleri yaparken verilse anlarım.

2023’ü de anlarım.

Ama Türkiye’den gittiği sene kadını ‘yılın kadını’ seçmek de ne bileyim… Yapay zekânızın şarjı falan mı az?

Herhalde “reklamın iyisi kötüsü olmaz” düsturundan yola çıkıp “etkileşimin iyisi kötüsü olmaz” mantığı güdüyorlar.

Geceye katılacağı önceden açıklanan Gülben Ergen bile isyan etti:

“Jüriyi ve kriterlerini merak ediyoruz…”

Savaş Özbey’in yazısı