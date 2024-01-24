Ukraynalı askerleri taşıyan Rus uçağı düştü

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın aralık raporuna göre Türkiye’de ortalama ev fiyatı 3 milyon lirayı aştı. Depremin yerle bir ettiği Hatay’da fiyatların bir yılda yüzde 124 artması dikkat çekti. Endeksa, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2023 verilerini değerlendirdi. Rapora göre fiyatlar bir yılda yüzde 84 arttı. Ortalama ev fiyatı 3 milyon 92 bin 700 […]