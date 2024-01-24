Yaramazlara biraz batar!

Ukraynalı askerleri taşıyan Rus uçağı düştü

Ukraynalı esir askerleri taşıyan Rus askeri nakliye uçağının düştü.

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Rusya’nın devlet haber ajansı RIA’nın savunma bakanlığında aktardığı bilgilere göre İlyuşin İl-76 askeri nakliye uçağı Belgorod bölgesinde düştü.


Düşen uçakta, değişime götürülen Ukraynalı esir askerlerin yanı sıra üçü refakatçi altısı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi.

Rusya’nın Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Korochansky bölgesindeki olayı incelemeye gittiğini açıkladı.

Ukrayna son aylarda sınırdaki Belgorod’a sık sık saldırılar düzenlemişti. Bölgede en son aralıkta 25 kişinin hayatını kaybettiği bir füze saldırısı olmuştu.

İlyuşin İl-76, asker, kargo, askeri teçhizat ve silah taşımak üzere tasarlanmış bir askeri nakliye uçağı.

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