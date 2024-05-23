Satrançta Türkiye’den 2600 Elo’ya ulaşan en genç sporcu Ediz Gürel oldu

Grandmaster (GM) Ediz Gürel, Sharjah Ustalar Uluslararası Satranç Şampiyonası performansıyla Türkiye’den canlı rating sisteminde 2600 Elo barajına ulaşan en genç sporcu oldu.
Dünya 20 yaş altı sıralamasında en kuvvetli 20 sporcu listesinde bulunan GM Gürel, Sharjah Masters turnuvasında göstermiş olduğu performansla canlı rating sisteminde 2600 Elo barajına ulaştı. Gürel, Türkiye’den bu puana ulaşan en genç sporcu olmayı başardı.
Türkiye Satranç Federasyonu, Gürel’in güncel Elo puanının 2597 olduğunu belirtti.