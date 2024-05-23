Satrançta Türkiye’den 2600 Elo’ya ulaşan en genç sporcu Ediz Gürel oldu

Gurur duyuyoruz Türk yıldızlarımızla!🇹🇷Müthiş bir başarı da GM Ediz Gürel’den geldi. Ediz, 2600 Elo barajına ulaşan en genç Türk sporcusu oldu!



🌟Dünya 20 yaş altı sıralamasında en kuvvetli 20 sporcu listesinde bulunan yıldız sporcumuz GM Ediz Gürel, Sharjah Masters… pic.twitter.com/LYp51k5VQ0