Sarıyer'de yol çöktü

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde gece yol çöktü, Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.
Yol, Maslak’ta Eski Büyükdere Caddesi’nde bir inşaat sahasının hemen yanında bulunuyordu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirdi.
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) ekipleriyse çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğal gazı kesti.
Trafiğe kapatılan caddede ekiplerin çalışmaları sürüyor.